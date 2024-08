Osimhen wciąż niepewny przyszłości. Zgrzyty w Napoli

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Transfer Osimhena do Chelsea pod znakiem zapytania

Victor Osimhen naciska na transfer do Chelsea w ostatnich godzinach letniego okienka transferowego, po tym jak jego przejście do Al-Ahli z saudyjskiej Pro League nie doszło do skutku. Według ekspertów transferowych, takich jak Sacha Tavolieri i dziennikarza L’Equipe Loica Tanziego, Napoli nie jest jednak gotowe pozwolić mu na przejście do Premier League. The Blues nie zaproponowali jeszcze kwoty, która zadowoliłaby Azzurrich.

Osimhen ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 130 milionów euro, ale Napoli jest gotowe sprzedać go za 80 milionów euro plus bonusy. Al-Ahli miało już porozumienie z 25-letnim napastnikiem, ale według “Sky Sport Italia”, Napoli podniosło swoje żądania o dodatkowe 5 milionów euro, co skłoniło klub z Arabii Saudyjskiej do pozyskania Ivana Toneya z Brentford.

Zarówno Tavolieri, jak i Tanzi twierdzą, że Chelsea jest teraz ulubioną opcją Osimhena, który naciska na przenosiny do Londynu. Tanzi podkreśla, że Osimhen jest „bardzo zły” na swój klub, podczas gdy Tavolieri dodaje, że obecnie trwa „wielka kłótnia” pomiędzy napastnikiem a Napoli.

Jednak, jak informuje francuski ekspert transferowy Fabrice Hawkins z RMC Sport, Osimhen odrzucił ofertę Chelsea w wysokości 8 milionów euro rocznie. W ostatnich tygodniach wielokrotnie mówiono, że reprezentant Nigerii nie obniży swoich zarobków z 10 milionów euro rocznie, które otrzymuje w Napoli na mocy umowy podpisanej w grudniu 2023 roku.

Zobacz również: Podolski znowu zaskakuje! Nowa umowa z Górnikiem