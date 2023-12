IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Thomas Mueller

Thomas Mueller ma kontrakt z Bayernem do 30 czerwca 2024 roku

Na ten moment strony nie nawiązały porozumienia

Poważnie zainteresowany piłkarzem jest Juventus

Thomas Müller zamieni Bayern Monachium na Juventus?

Thomas Mueller już niebawem może opuścić Bayern Monachium. Najnowsze wieści sugerują, że Niemiec nie przedłuży umowy z bawarskim klubem i będzie chciał poszukać nowego miejsca do kontynuacji kariery.

– Sytuacja Thomasa Muellera wygląda na stopniowe odejście z klubu. Wszystko, co dociera do nas na ten temat, nie odpowiada temu, co widzimy tydzień po tygodniu. Zasługi dla klubu nie wystarczą, aby zdobyć zaufanie trenera – powiedział niedawno Lothar Matthaus, ekspert niemieckiego Sky Sports.

Jak informuje Bild, Thomas Mueller trafił na listę życzeń Juventusu. Stara Dama chciałby wykorzystać okazję i sprowadzić zawodnika za darmo w 2024 roku.