Sipa US / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i Murillo

Murillo wzbudził zainteresowanie Juventusu

Murillo rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. 22-letni stoper jest ostoją defensywy Nottingham Forest, które zajmuje bardzo wysokie 3. miejsce w ligowej tabeli. Ekipa prowadzona przez Nuno Espirito Santo uzbierała aż 44 punkty i traci tylko 6 oczek do lidera z Liverpoolu. Drużyna The Tricky Trees jest bez wątpienia największą rewelacją aktualnej kampanii angielskiej ekstraklasy. Ogromna w tym zasługa właśnie Murillo.

Mierzący 184 centymetry defensor imponuje wysoką formą, a to nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Co prawda, Brazylijczyk niedawno przedłużył kontrakt z Nottingham Forest do 30 czerwca 2029 roku, ale wydaje się, że angielskiemu klubowi będzie trudno zatrzymać tego zawodnika na dłużej. Zdaniem mediów przeprowadzka środkowego obrońcy podczas letniego okienka transferowego jest wielce prawdopodobna.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości reprezentanta Brazylii ujawnił kataloński dziennik “SPORT”. Według hiszpańskiej gazety Murillo wzbudza zainteresowanie takich potentatów jak Juventus, FC Barcelona oraz Chelsea. Szczególnie Stara Dama potrzebuje poważnego wzmocnienia formacji defensywnej, dlatego Bianconeri zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby zapewnić sobie usługi wychowanka brazylijskiego zespołu – Corinthians.