Jose Mourinho rozgląda się za zimowymi wzmocnieniami. Fenerbahce powinno ruszyć po Ansu Fatiego, który w Barcelonie pełni marginalną rolę - informuje "AS".

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fati odbuduje się u Mourinho?

Ansu Fati swego czasu uchodził za wielki talent La Masii. Jego rozwój zahamowały problemy zdrowotne, po których nie wszedł już na tak wysokie obroty. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Brighton, lecz tam również się nie odbudował. Tego lata Barcelona planowała go sprzedać, lecz w trakcie okresu przygotowawczego nabawił się urazu, a na rynku zabrakło zainteresowanych. Hansi Flick zadeklarował, że cieszy się obecnością skrzydłowego w drużynie i zrobi wszystko, aby pomóc mu w powrocie do formy. Częstotliwość gry sugeruje natomiast, że nie ma on zbyt dużych szans na wywalczenie miejsca w składzie.

Sytuacji Fatiego z uwagą przygląda się Jose Mourinho, który ceni jego umiejętności i widzi w nim duży potencjał. “AS” donosi, że Portugalczyk wykazuje poważne zainteresowanie 21-latkiem i chce wzmocnić nim swój skład w trakcie zimowego okienka transferowego. Liczy, że klub ze Stambułu wkrótce skontaktuje się z Barceloną i zaproponuje wypożyczenie z opcją wykupu lub transfer definitywny jeszcze w trakcie sezonu.

Mourinho oraz Fenerbahce wierzą, że Fati będzie zainteresowany zmianą otoczenia. Dalszy pobyt w Katalonii może źle wpłynąć na jego dalszą karierę, gdyż w trudnym momencie hiszpański zawodnik potrzebuje regularnych występów. To jedyna szansa na odbudowanie się i lepszą przyszłość. W tym sezonie Fati wystąpił w trzech meczach, przebywając na boisku łącznie nieco ponad 50 minut.