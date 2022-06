fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrea Belotti

Andrea Belotti ze względu na to, że lada moment wygaśnie jego umowa z Torino, jest jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał serwis CalcioMercato.com, dając do zrozumienia, że Włoch jest blisko dołączenia do AS Monaco.

Wciąż niewyjaśniona jest przyszłość Andrei Belottiego

Nowe informacje na temat 28-latka przekazał serwis CalcioMercato.com

Reprezentant Włoch znajduje się na radarze AS Monaco i Fiorentiny

Belotti zamieni Serie A na Ligue 1?

Andrea Belotti ma kontrakt ważny tylko do końca czerwca. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz nie tylko rozstanie się z klubem z Turynu, ale również zmieni ligę.

CalcioMercato.com twierdzi, że 44-krotny reprezentant Włoch zakotwiczy w Ligue 1. Belotti po siedmiu latach spędzonych w Torino może się zatem pożegnać z przedstawicielem Serie A. Chociaż sternicy turyńskiego klubu starali się przekonać piłkarza do parafowania nowej umowy, to nic z tego nie wyszło.

Włoscy dziennikarze przekonują natomiast, że urodzony w Calcinate napastnik podpisze z klubem z Stade Louisa II kontrakt na trzy lata. Belotti ma w ekipie z ligi francuskiej odgrywać ważną rolę. Sternicy przedstawiciela Ligue 1 dużo sobie obiecują po transferze włoskiego napastnika. Chociaż także Fiorentina jest zainteresowana zawodnikiem.

Belotti w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 23 meczach, strzelając w nich osiem goli. Rynkowa wartość piłkarza to z kolei 20 milionów euro.

