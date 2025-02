Salah otrzymał lukratywną ofertę. Tyle chcą mu płacić Saudyjczycy!

Mohamed Salah wciąż nie wie, co czeka go po zakończeniu sezonu. Kontrakt z Liverpoolem wygasa, a Saudyjczycy aktywnie działają nad porozumieniem. Al-Hilal złożyło gwiazdorowi lukratywną ofertę.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah kuszony gigantycznymi zarobkami

Mohamed Salah spisuje się w tym sezonie znakomicie i jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Jego dyspozycja sprawia, że Liverpool to faworyt w wyścigu o mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. Mimo tego, przyszłość gwiazdora pozostaje zagadką. Wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z The Reds, a temat przedłużenia nie jest łatwy do realizacji. Choć sam zawodnik liczy na kontynuowanie kariery na Anfield, wszystko rozbija się o długość kontraktu i oczekiwane wynagrodzenie. Istnieje możliwość, że Liverpool ostatecznie się wycofa i pozwoli Salahowi odejść.

Na takie rozwiązanie liczą Saudyjczycy, którzy marzą o sprowadzeniu go do siebie. Władze tamtejszej ligi kontynuują działania, które mają na celu pozyskanie najciekawszych nazwisk i promowanie swoich rozgrywek. Obok Viniciusa Juniora, Salah to najbardziej pożądany gracz na rynku.

W przypadku transferu, Salah miałby występować w Al-Hilal. Ten klub wykazuje sporą determinację w walce o jego podpis. Złożył nawet lukratywną ofertę, na mocy której Egipcjanin zarobiłby w sumie 65 milionów funtów przez dwa lata. Żadna z europejskich ekip nie jest w stanie zaproponować podobnych pieniędzy.

Co więcej, Saudyjczycy chcieliby przyspieszyć temat przeprowadzki Salaha i mieć go u siebie już na początku czerwca. Wówczas mógłby wystąpić w barwach Al-Hilal na Klubowych Mistrzostwach Świata. Jeśli Liverpool nie dogada się z gwiazdorem, będzie skłonny puścić go nieco wcześniej.

Salah we wszystkich rozgrywkach tego sezonu uzbierał już w sumie 26 goli i 18 asyst.