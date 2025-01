Moder zmienia klub! Transfer definitywny i nowa liga!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder zmienia klub i ligę

Wraz z upływem dni zimowego okienka coraz więcej wskazywało na to, że Jakub Moder opuści Brighton. Kontrakt reprezentanta Polski z Mewami obowiązuje tylko do końca tego sezonu, co oznaczało, że w grę wchodzi właściwie wyłącznie transfer definitywny. Na początku sugerowano, że 25-latek może trafić do Niemiec (Union Berlin, VfB Stuttgart) lub Włoch (Udinese), jednak później najwięcej mówiło się o zainteresowani płynącym z Holandii.

Portal Voetbal International potwierdza – Jakub Moder kończy swoją przygodę w Premier League i przenosi się do Eredivisie. Środkowy pomocnik wzmocni Feyenoord. Ekipa z Rotterdamu zapłaci za niego zaledwie około 1,5 miliona euro, co oczywiście ma związek długością umowy wiążącej Polaka z The Seagulls. Wychowanek Lecha Poznań będzie występował na De Kupi co najmniej do 30 czerwca 2028 roku.

Jakub Moder w 2020 roku kosztował Brighton 11 milionów euro. Nieco ponad cztery lata później Mewy “odzyskały” 15% tej kwoty. 31-krotny reprezentant Biało-Czerwonych w tym sezonie zaliczył tylko siedem spotkań, a na boisku spędził łącznie 160 minut. Jego dorobek w koszulce Mew to 71 meczów, dwa gole i cztery asysty. Nowy klub wszechstronnego pomocnika po 18 kolejkach ma na koncie 35 punktów i zajmuje 4. miejsce w Eredivisie. Do liderującego PSV podopieczni Briana Priske tracą 11 oczek.

Feyenoord to dobry wybór dla Jakuba Modera? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes