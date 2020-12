Jakub Moder już od stycznia będzie miał możliwość gry na boiskach angielskiej Premier League. Przedstawiciele Brighton & Hove Albion zdecydowali się na skrócenie wypożyczenia utalentowanego pomocnika do Lecha Poznań. Oficjalnie potwierdził to Kolejorz na swojej stronie internetowej.

21-letni reprezentant Polski kontrakt z Brighton podpisał już na początku października, ale od razu został wypożyczony z powrotem do Lecha, w którym nadal miał nabierać doświadczenia. Pierwotnie w zespole Kolejorza miał występować do końca tego sezonu, ale Brighton w umowie zastrzegło sobie możliwość skrócenia wypożyczenia. Teraz władze angielskiego klubu zdecydowały się na taki krok, a wpływ na taką decyzję z pewnością miała również dobra postawa Modera jesienią.

W sobotę pożegnanie z Lechem i Ekstraklasą

Moder po raz ostatni w barwach Lecha wystąpi w najbliższą sobotę. Drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia zmierzy się u siebie z Wisła Kraków. Dla utalentowanego pomocnika będzie to, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, 56. występ w koszulce Lecha. 21-latek zdobył w dotychczasowych meczach dziewięć goli.

– Lechowi zawdzięczam bardzo dużo, byłem w nim sześć lat, od 15. roku życia. Najpierw w akademii, potem w pierwszym zespole. Wychowałem się w Wielkopolsce, od dziecka kibicowałem Kolejorzowi i marzyłem, żeby w nim zagrać, dlatego debiut czy gra przed naszymi kibicami to było spełnienie moich marzeń z młodości. Dla mnie to coś wielkiego. Spędziłem tutaj sześć niesamowitych lat, nigdy nie zapomnę tego okresu. Na pewno często będę wracał wspomnieniami do tego czasu i będę często przyjeżdżał do Poznania, żeby choćby odwiedzić kolegów. Za Lecha będę trzymał kciuki i oczywiście będę mu nadal kibicował. Mam też nadzieję, że jeszcze w Kolejorzu kiedyś zagram – powiedział Moder, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Nowy klub polskiego pomocnika zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli Premier League.