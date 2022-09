Pressfocus Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko już w wieku 15 lat zwrócił uwagę trenerów Borussi Dortmund, którzy szybko postanowili dać mu szansę w dorosłym futbolu. Postrzegany za super talent Niemiec może jednak latem odejść z Borussi Dortmund. Zdaniem dziennikarzy Calciomercato, zainteresowany jego pozyskaniem jest Bayern Monachium.

Moukoko postrzegany jest w Niemczech za ogromny talent na swojej pozycji

Napastnik chciałby grać już regularnie w barwach Borussii Dortmund, jednak sztab szkoleniowy nie daje mu zbyt wielu szans

Kontrakt 17-latka wygasa wraz z końcem sezonu, co wzbudza plotki na temat jego przyszłości

Europejscy giganci ostrzą sobie już zęby na Moukoko

Youssoufa Moukoko debiut w barwach Borussi Dortmund zaliczył już w wieku 16 lat. Urodzony w Kamerunie napastnik postrzegany jest jako jeden z największych talentów szkółki BVB ostatnich lat, choć jego rozwój zahamowały nieco kontuzje. Zawodnik zgłasza już akces do regularnej gry w wyjściowym składzie Dortmundczyków, choć jak na razie sztab szkoleniowy powoli wprowadza go do drużyny, co nie do końca mu odpowiada.

Zdaniem niemieckich mediów zawodnik poważnie rozważa nieprzedłużanie kontraktu z Dortmundczykami, który wygasa już w czerwcu 2023 roku. Moukoko chciałby grać regularnie by móc wciąż się rozwijać, na co aktualnie nie ma szans w Dortmundzie.

Dziennikarze Calciomercato przekazali w niedzielę, że pozyskać 17-latka chciałby Bayern Monachium. W kadrze Bawarczyków brakuje obecnie środkowych napastników, a kierownictwo klubu zastrzega Niemca za dobrą inwestycję w przyszłość. Ich zdaniem ma on predyspozycje by stać się napastnikiem wybitnym. Oprócz Die Roten rozwój Moukoko uważnie śledzą również Real Madryt, Manchester United i Paris-Saint Germain.