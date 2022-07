Pressfocus Na zdjęciu: Trener Ajaksu Amsterdam – Alfred Schreuder (z prawej)

Ajax Amsterdam jest klubem, w którym w trakcie letniego okienka transferowego może dojść do wielu zmian kadrowych. Ekipę mistrza Holandii opuścił już najlepszy strzelec – Sebastian Haller, a w jego ślady w najbliższych dniach może pójść Lisandro Martinez, który jest w trakcie negocjacji z Manchesterem United. Drużyna z Amsterdamu pracuje także nad transferami do klubu, a bliscy przenosin są według mediów Brian Brobbey i Francisco Conceicao.

W Amsterdamie intensywnie pracują nad transferami

W trakcie letniego okienka transferowego Ajax Amsterdam pracuje naprawdę intensywnie nad przebudową kadry. Zespół opuścił już Sebastien Haller, który za 31 milionów euro przeniósł się do Borussi Dortmund. W jego ślady mogą pójść kolejni zawodnicy. Manchester United uważnie przygląda się Lisandro Martinezowi i Antony’emu, o czym informowały angielskie media. Argentyńczyk według Fabrizio Romano jest o krok od dołączenia do ekipy Czerwonych Diabłów.

W drugą stronę, do Amsterdamu przenieśli się już Stewen Bergwijn i Owen Winjald. Według De Telegraaf na tym nie koniec. Zdaniem holenderskich dziennikarzy, mistrzowie kraju pracują obecnie nad transferami dwóch zawodników – Brian Brobbey i Francisco Conceicao.

Bobbey to wychowanek Ajaksu, który w zeszłym sezonie zdecydował się na transfer do RB Lipsk. Jego przygoda z niemieckim futbolem nie była zbyt udana, dlatego wrócił on do Amsterdamu na zasadzie wypożyczenia. Ajax planuje skorzystać z jego klauzuli wykupu i definitywnie odkupić go za kilkanaście milionów euro.

Bliski dołączenia do drużyny mistrza Holandii jest również 19-letni pomocnik FC Porto. Francisco Conceicao, bo o nim mowa, według portalu Record jest już dogadany z Ajaksem i przeniesie się do Holandii za ok. 5 milionów euro.

