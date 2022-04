Milan wyda sto milionów na transfery

PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Włoskie media donoszą, że latem Milan może wydać około stu milionów euro na transfery. Rossoneri chcą wzmocnić skład, aby mogli być bardziej konkurencyjni na arenie międzynarodowej.

Milan szuka wzmocnień w pomocy oraz ataku

Media spekulują, że rossoneri latem mogą wydać nawet 100 mln euro na transfery

Na liście życzeń mediolańczyków znajduje się Botman, Renato Sanches, Gianluca Scamacca oraz Divock Origi

Botman, Sanches, Origi i Scamacca na liście życzeń rossonerich

Pierwszym wyborem ekipy z San Siro ma być Sven Botman. La Gazzetta dello Sport donosi, że Holender już uzgodnił wstępne warunki kontraktu z Milanem. Rossoneri mają zapłacić Lille około 30 milionów euro. Prawdopodobnie będzie to pierwszy transfer drużyny prowadzonej przez Stefano Piolego.

Jednak Botman ma być jednym z kilku zawodników, którzy dołączą do Milanu podczas letniego mercato. Mediolański klub szuka również środkowego pomocnika, trequartisty oraz środkowego napastnika.

Media spekulują, że Botman to nie jedyny piłkarz, który latem z Lille może powędrować do stolicy Lombardii. Milan bowiem interesuje się także Renato Sanchesem, którego kontrakt wygasa w 2023 roku. Jego agent Jorge Mendes pozostaje w dobrych relacjach z włodarzami rossonerich, co ma ułatwić negocjacje. Kwota odstępnego za Portugalczyka jest przybliżona do kwoty, jaką Milan będzie musiał zapłacić za Holendra, jednak mediolańczycy zrobią wszystko, aby nieco zbić cenę.

Idealnym kandydatem do wzmocnienia ataku jest Gianluca Scamacca. Sassuolo oczekuje za swojego 23-letniego gracza około 40 milionów euro. W najbliższym czasie ma dojść do rozmów obu klubów, aby omówić ewentualny transfer. Jednak młodym napastnikiem poważnie interesuje się także Inter Mediolan oraz Juventus.

Nawet w przypadku transferu Scamacci do Milanu włoska prasa uważa, że Milan postara się o sprowadzenie Divocka Origiego z Liverpoolu, który mógłby zostać wykorzystany również w roli ofensywnego skrzydłowego w ustawieniu 4-2-3-1. Jego kontrakt z The Reds wygasa 30 czerwca 2022 roku, a sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Włoch.

