AC Milan praktycznie pogodził się już z odejściem Francka Kessiego latem. Iworyjczyka nie będzie łatwo zastąpić, ale Rossoneri obserwują już kilku kandydatów.

Kontrakt Francka Kessiego z Milanem wygasa 30 czerwca

Wszystko wskazuje na to, że pomocnik latem opuści klub za darmo

Rossoneri już poszukują następcy Iworyjczyka. Na swoim radarze mają Yacine’a Adliego, Renato Sanchesa i Jordana Veretouta

Milan potrzebuje pomocnika, Kessie jedną nogą poza klubem

Historia w AC Milan zatacza koło. Rok temu klub za darmo opuścili Gianluigi Donnarumma i Hakan Calhanoglu, którzy dołączyli, odpowiednio, do Paris Saint-Germain i Interu. Teraz wszystko wskazuje na to, że jako wolny zawodnik odejdzie Franck Kessie. To postać fundamentalna dla Stefano Pioliego, ale kibice nie są tak wyrozumiali. W ostatni weekend Iworyjczyk został bezlitośnie wygwizdany. Negocjacje pomocnika z Rossonerimi nie zmierzają do szczęśliwego zakończenia. 25-latkiem zainteresowana jest, między innymi, Barcelona.

Milan musi zatem poszukać na rynku transferowym następcy Kessiego. Obecnie Rossoneri monitorują sytuację trzech zawodników. Pierwszym z nich jest młody Yacine Adli. 21-latek wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie Girondins Bordeaux, a ponadto jego kontrakt również wygasa w czerwcu. Drugim z kandydatów jest obecny mistrz Francji – Renato Sanches. Portugalczyk już ubiegłego lata nosił się z odejściem z Lille. Ostatnim obserwowanym przez klub pomocnikiem jest Jordan Veretout. Francuz stracił na znaczeniu, odkąd do Romy trafił Sergio Oliveira, przez co może chętnie opuścić Romę.

Kessie rozegrał dla Milanu 24 spotkania w tym sezonie. Zanotował w nich sześć bramek i asystę.

