Milan pożegna Moratę. Dopina duży transfer następcy

fot. Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Gimenez następcą Moraty? Milan poprawił ofertę

Alvaro Morata jeszcze tej zimy ma opuścić San Siro, aby trafić do Turcji. Galatasaray pragnie dopiąć sensacyjny transfer jak najszybciej. Dla Milanu to znak, aby odważniej powalczyć po Santiago Gimeneza, który od tygodni pozostaje głównym celem. Meksykański snajper jest zdecydowany, aby dołączyć do włoskiego giganta i czeka na porozumienie między klubami. Nieśmiało naciska nawet na włodarzy Feyenoordu Rotterdam, aby otrzymać zgodę na odejście.

W związku z prawdopodobnym pożegnaniem Moraty, Milan złożył nową, lepszą ofertę za Gimeneza. Jest ona znacznie bliższa oczekiwań finansowych Feyenoordu, który wolałby jednak zatrzymać gwiazdora przynajmniej do końca sezonu. Napór samego zainteresowanego może jednak przekonać Holendrów do sprzedaży. Obie strony biorą udział w negocjacjach, aby wypracować korzystne rozwiązanie.

Milan chciał sięgnąć po Gimeneza jeszcze przed sezonem. Zgłosił się zbyt późno, dlatego Feyenoord go nie puścił. Po kilku miesiącach wznowiono prace nad hitowym transferem, uważając go za wymarzone wzmocnienie ofensywy.

23-letni Gimenez ma za sobą znakomity sezon 2023/2024. Obecna kampania również pokazuje, że ten dysponuje bardzo dużymi umiejętnościami. W 19 meczach uzbierał szesnaście bramek i trzy asysty. Błyszczał także w Lidze Mistrzów, gdzie chociażby ustrzelił dublet Bayernowi Monachium.