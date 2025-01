Real Madryt szuka docelowego następcy Daniego Carvajala. Zainteresował się Alexem Jimenezem, który coraz lepiej radzi sobie w Milanie. Zimą transfer nie dojdzie do skutku.

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Alex Jimenez

Real zabiega o wychowanka. Milan nie pozwoli mu odejść

Real Madryt w tym sezonie musi radzić sobie bez swojego podstawowego prawego obrońcy. Dani Carvajal zerwał więzadła krzyżowe, więc Carlo Ancelotti stawia na Lucasa Vazqueza. Hiszpan kilkukrotnie pokazał, że ma problem z regularnymi występami na najwyższym poziomie, dlatego formacja defensywna nie funkcjonuje najlepiej. Królewscy obawiają się, jak długa przerwa wpłynie na dyspozycję Carvajala, który do tej pory był uważany za jednego z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie. Na Santiago Bernabeu myślą o zabezpieczeniu, gdyby ten nie prezentował się już tak dobrze.

Mistrzowie Hiszpanii rozglądają się na rynku za odpowiednią kandydaturą. Uwagę przykuwa Alex Jimenez, czyli wychowanek Realu Madryt, z którego definitywnie zrezygnowano w zeszłym roku. Po wypożyczeniu do Milanu został wykupiony za kwotę pięciu milionów euro. Na San Siro udowadnia, że drzemie w nim bardzo duży potencjał. Obecny sezon może okazać się przełomowy dla 19-latka, który wywalczył miejsce w składzie i prezentuje się imponująco.

Real wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem go do siebie nawet tej zimy. Milan kategorycznie odmawia i zaznacza, że Jimenez przynajmniej do końca sezonu nigdzie się nie wybiera. Jeśli młody Hiszpan dalej będzie grał na wysokim poziomie, Królewscy powalczą o niego także latem. Wówczas Rossoneri mogą rozważyć oferty, ale muszą być wystarczająco atrakcyjne. 19-latek jest odpowiednim kandydatem, aby docelowo zastąpić Carvajala na wiele sezonów.