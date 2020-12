Messi o przyszłości, MLS i Neymarze

Lionel Messi poinformował, że decyzję w sprawie swojej przyszłości w Barcelonie podejmie po zakończeniu sezonu. Argentyńczykowi z końcem czerwca wygasa obecna umowa z katalońskim klubem. Na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się na jej przedłużenie

Messi już po zakończeniu ostatniego sezonu był zdecydowany na odejście z klubu, twierdząc, że może to zrobić na zasadzie wolnego zdania. Innego zdania były jednak władze klubu z prezydentem Josepem Marią Bartomeu na czele, które uważały, że odejście Argentyńczyka jest możliwe tylko pod warunkiem wpłacenia klauzuli odstępnego w wysokości 700 milionów euro. Ostatecznie do rozstania nie doszło.

Obecna umowa zawodnika wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Od stycznia 33-latek będzie mógł swobodnie negocjować z innymi klubami. Decyzji w sprawie jego przyszłości nie należy jednak spodziewać się przed zakończeniem obecnego sezonu,

– Nic nie będzie krystalicznie jasne przed końcem roku. Poczekam, aż skończy się sezon – powiedział Messi w wywiadzie dla La Sexta, cytowany przez Sky Sports. W ostatnich miesiącach kapitan Barcelony był łączony z przenosinami do takich klubów jak Manchester City i Paris Saint-Germain.

– Teraz liczy się tylko myślenie o zespole, dobre zakończenie sezonu i nierozpraszanie się innymi rzeczami. Nie wiem, co się stanie. Skupiam się na tym, co tutaj mamy i walczę o to, o co możemy walczyć – powiedział Messi. – Nie myślę o tym, jak skończy się ten sezon. Nie byłoby mądrze gdybym dziś powiedział, co mam zamiar zrobić, bo sam tego nie wiem – dodał.

Messi marzy o MLS. Argentyńczyk ponownie w zespole z Neymarem?

Messi przyznał również, że pewnego dnia chciałby zagrać w Major League Soccer. – Zawsze marzyłem, aby zagrać w innej lidze, w Stanach Zjednoczonych. Być może tak się stanie, ale nie musi się stać od razu. Dzisiaj jestem skupiony na tych następnych sześciu miesiącach – mówił Argentyńczyk.

Napastnik był również pytany o swoją przyjaźń z Neymarem i możliwość ponownych wspólnych występów. – Trudno będzie sprowadzić zawodników, ponieważ nie ma funduszy. Oczywiście będziemy musieli sięgnąć po wielu topowych zawodników, aby ponownie móc rywalizować na wszystkich frontach. Neymar byłby jednak bardzo drogi – mówił Messi.

– Czy klub zapłaciłby PSG za transfer Neymara? Sytuacja będzie trudna dla nowego prezydenta, który będzie musiał być inteligentny i wszystko uporządkować. Potrzebne będą zmiany, aby mu się powiodło – dodał. – Nie wiem, czy Neymar to powiedział (że w przyszłym roku zagrają razem – przyp. red.). Musimy go zapytać o to, co powiedział. Czasami rozmawiamy i jesteśmy w kontakcie – powiedział Messi.