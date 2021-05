Przyszłość Cristiano Ronaldo jest tematem nieustannych spekulacji. Portugalczyk w ostatnich tygodniach ponownie łączony jeszcze z opuszczeniem Juventusu, a w mediach pojawiło się kilka możliwych kierunków na transfer. Głos w sprawie jednego z nich zabrał menedżer zawodnika Jorge Mendes.

Przyszłość Ronaldo gorącym tematem

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje o możliwym powrocie Ronaldo do ojczyzny. Jego sprowadzeniem zainteresowany miał być Sporting Lizbona, który niedawno po raz pierwszy od 19 lat sięgnął po mistrzostwo Portugalii i zapewnił sobie udział w Lidze Mistrzów. Spekulacje wzmocniły również słowa matki Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, która powiedziała, że “spróbuje przekonać” swojego syna do powrotu do klubu, którego jest wychowankiem.

To właśnie w Sportingu Ronaldo wypłynął na szerokie wody, a w 2003 roku przeniósł się z niego do Manchesteru United. W pierwszej drużynie portugalskiego zespołu zdążył rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli.

Portugalia musi poczekać

Kibice Sportingu będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość, bowiem menedżer piłkarza Jorge Mendes wykluczył możliwość powrotu Ronaldo do Portugalii. – Cristiano jest dumny z tytułu zdobytego przez Sporting, co już publicznie pokazał – powiedział Jorge Mendes, cytowany przez Record. – Ale w tej chwili jego plany zawodowe nie przebiegają przez Portugalię – dodał menedżer reprezentanta Portugalii.

36-letni zawodnik jest aktualnie zawodnikiem Juventusu, a jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2022 roku.