fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Cristiano Ronaldo według doniesień angielskich mediów może w styczniu zamienić Man Utd na Chelsea. Spekulacje na ten temat skomentował menedżer The Blues, dając do zrozumienia, że nie chce być w plątany w tematy, na które nie ma wpływu.

Cristiano Ronaldo może niebawem zmienić pracodawcę

37-latek łączony jest przez media z przeprowadzką do Chelsea

Informacje dziennikarzy skomentował menedżer The Blues

Graham Potter o Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma umowę ważną z Man Utd tylko do końca trwającego sezonu. W związku z tym klub z Old Trafford w trakcie zimowego okna transferowego może mieć ostatnio szansę, aby zarobić na transferze z udziałem 37-latka.

Dziennikarz Fabrizio Romano za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zacytował wypowiedź Grahama Pottera na temat ewentualnego transfery z udziałem Cristiano Ronaldo.

Zobacz także:

– Nie będę mówił o zawodnikach, którzy nie grają w naszym zespole. Ronaldo? Na temat tego zawodnika można rozmawiać godzinami. Dopóki nie trafi do nas, to nie ma sensu wypowiadać się w tej kwestii – przekonywał menedżer Chelsea.

Wiadomo, że zwolennikiem transferu z udziałem piłkarza jest właściciel The Blues. Todd Boehly chciał ściągnąć Ronaldo już latem, ale przeciwnikiem tego rozwiązania był poprzedni opiekun londyńczyków Thomas Tuchel. Dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Wszystko wskazuje na to, że transfer piłkarz z Man Utd do Chelsea będzie zależał tylko od Portugalczyka. Jasne jest natomiast, że klub z Old Trafford nie zamierza blokować zawodnikowi drogi do ekipy ze Stamford Bridge.

