Mbappe uzależnia swoją przyszłość od dwumeczu z Barcą

Źródło: AS

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Francuz ma już na swoim koncie cztery mistrzostwa Ligue 1 z Paris Saint-Germain i dwie korony króla strzelców ligi francuskiej. Ponadto wygrał mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 2018 roku. Nie dziwi, że coraz częściej słychać głosy, że zawodnik niebawem może zmienić klub.

Kylian Mbappe najczęściej łączony jest z przeprowadzką do Realu Madryt. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy kluczowy w sprawie przyszłości zawodnika może być dwumecz Ligi Mistrzów w 1/8 finału. Paryżanie zmierzą się z FC Barceloną.

Nie jest żadną tajemnicą, że celem Mbappe jest to, aby wygrać najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie. AS przekonuję, że potknięcie PSG w rywalizacji z wicemistrzami Hiszpanii, może skutkować transferem. Francuz byłby wówczas pewny na transfer do teamu z Madrytu.

Aktualna umowa Mbappe z mistrzami Francji obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Sternicy PSG dążą do tego, aby przedłużyć kontrakt z zawodnikiem, ale wciąż ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta.

Francuski zawodnik w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 16 meczach. Strzelił 13 goli, notując w nich również osiem asyst.