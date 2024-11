Arsenal wziął pod lupę rewelacyjnego napastnika z Serie A

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mateo Retegui wpadł w oko Mikelowi Artecie

Arsenal jest zdecydowany, żeby wzmocnić swoją linię ataku w jednym z najbliższych okienek transferowych. Kanonierzy bacznie monitorują sytuację Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona, jednak szwedzki snajper jest rozchwytywany i nie będzie łatwo wygrać walki o podpis skutecznego napastnika. Dlatego londyńczycy spoglądają również w kierunku Mateo Reteguiego z Atalanty Bergamo – podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych.

Szesnastokrotny reprezentant Włoch rozgrywa bardzo dobry sezon na boiskach Serie A, pojawiając się na boisku w 12 meczach, zdobywając 11 bramek i zaliczając 3 asysty. Mierzący 186 centymetrów atakujący błyskawicznie zaaklimatyzował się w zespole Orobicich. Przypomnijmy, że urodzony w Argentynie zawodnik z powodzeniem występuje barwach Atalanty Bergamo od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za 22 miliony euro z Genoi.

Wychowanek River Plate, który miał okazję grać także dla Boca Juniors, CA Talleres oraz CA Tigre, uchodzi za wielki talent. W 2023 roku piłkarz zakotwiczył w Europie i od razu zrobił świetne wrażenie, co poskutkowało przeprowadzką do ekipy, która w kampanii 2023/2024 sięgnęła po Ligę Europy. Mateo Retegui na pewno wniósłby sporo jakości do Arsenalu, gdzie aktualnie Mikel Arteta może liczyć w formacji ofensywnej na Kaia Havertza czy Gabriela Jesusa.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia włoskiego napastnika na 28 milionów euro.