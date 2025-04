Arsenal określił swój priorytet transferowy. Bez niespodzianki

Martin Zubimendi jest priorytetowym celem transferowym Arsenalu. Nadchodzącego lata angielski klub zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ściągnąć do siebie hiszpańskiego pomocnika - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Martin Zubimendi celem numer jeden Arsenalu

Wydaje się, że Arsenal będzie ponadprzeciętnie aktywny i dokona minimum kilku wzmocnień składu podczas najbliższego letniego okna transferowego. Obecny sezon pokazał bowiem, że drużyna Kanonierów nie ma odpowiednio szerokiego składu, kiedy przychodzi jej mierzyć się z plagą kontuzji. Według mediów londyński klub na pewno sprowadzi nowych zawodników na dwie pozycje – pomocnika oraz napastnika. W tym pierwszym przypadku priorytetem Arsenalu jest Martin Zubimendi.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, włodarze z Emirates Stadium zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby ściągnąć do siebie 15-krotnego reprezentanta Hiszpanii. Klauzula odstępnego w kontrakcie 26-latka z Realem Sociedad wynosi około 60 milionów euro, a Kanonierzy są gotowi aktywować ten zapis, gdy tylko otworzy się okienko transferowe. Wygląda na to, że sam piłkarz będzie zainteresowany przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie, więc taki transfer jest bardzo prawdopodobny.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Środkowy pomocnik, którego łączy się także z Liverpoolem, Realem Madryt oraz Barceloną, jest wychowankiem akademii Realu Sociedad. Mistrz Europy z 2024 roku dla swojej macierzystej drużyny rozegrał łącznie 230 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył 9 asyst. Dotychczas rozchwytywanemu zawodnikowi udało się wstawić do gabloty jedno trofeum – Puchar Hiszpanii – po który baskijska ekipa sięgnęła w kampanii 2019/2020. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Martina Zubimendiego na 60 milionów euro.