PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United otrzymał od Anthony’ego Martiala jasną deklarację w sprawie jego przyszłości z klubie. Francuski napastnik nie chce kontynuować kariery na Old Trafford i poinformował władze klubu, że chce odejść podczas styczniowego okna transferowe.

Anthony Martial nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Manchesterze United i chce zmienić klub

Francuz o swoich zamiarach poinformował tymczasowego menedżera Ralfa Rangnicka

Manchester United na razie nie otrzymał żadnych ofert za francuskiego napastnika

Martial chce opuścić Old Trafford

Martial nie może liczyć na regularne występy w zespole Czerwonych Diabłów. W obecnym sezonie wystąpił w siedmiu meczach Premier League, ale tylko dwa razy wybiegał na boisko w podstawowym składzie. Do tego dołożył dwa występy w Lidze Mistrzów i jeden w Carabao Cup. Francuza w żadnym wypadku to nie zadowala i nie chce jest czekać na kolejną szansę.

Jak poinformował tymczasowy menedżer Manchesteru United Ralf Rangnick, Martial poinformował go, że chce odejść z klubu. – Długo rozmawialiśmy w środę. Wyjaśnił mi, że jest w Manchesterze United od siedmiu lat i czuje, że nadszedł odpowiedni czas na zmianę, na przenosiny gdzie indziej – powiedział szkoleniowiec, cytowany przez Sky Sports.

– Myślę, że w pewnym sensie jest to zrozumiałe. Ale z drugiej strony ważne jest też, aby widzieć sytuację klubu. Mamy czasy koronawirusa, gramy w trzech rozgrywkach, w których wciąż mamy wysokie ambicje i chcemy odnieść jak największy sukces – kontynuował Rangnick.

W ostatnim czasie Martial był łączony z przenosinami do Hiszpanii, gdzie zainteresowanie nim miała wyrażać Sevilla. Rangnick poinformował jednak, że na razie żaden klub nie zgłosił się do Manchesteru United w tej sprawie.

– Powiedziałem mu, że tak długo jak nie ma żadnego klubu wykazującego zainteresowanie nim, to ważny jest interes nie tylko zawodnika, ale również klubu. Jak na razie, z tego co wiem, nie było żadnej oferty z innego klubu i dopóki się nie pojawi, on zostanie – dodał.

Anthony Martial trafił do Manchesteru United we wrześniu 2015 roku za 50 milionów euro z AS Monaco. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 268 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 79 bramek i dokładając do tego 50 asyst.

Zobacz także: Newcastle United – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2021)