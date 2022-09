Pressfocus Na zdjęciu: Mariano Diaz

Jedną z niewielu wciąż nierozwiązanych w Realu Madryt spraw kadrowych była przyszłość Mariano Diaza. Królewscy rozważali pozbycie się piłkarza, który od dawna pełni jedynie rolę rezerwowego. Dziennikarze ASa przekazali w czwartek, że mimo zainteresowania ze strony Fenerbahce Dominikanin pozostanie w Madrycie.

Mariano Diaz pełni w Realu Madryt marginalną rolę, jednak nie zależy mu na odejściu

29-latek w ostatnim czasie otrzymał ofertę ze strony Fenerbahce

Dominikanin odrzucił ją i podkreślił, że chce do końca wypełnić swój kontrakt z Królewskimi

Mariano zadowolony z pozycji w drużynie Realu Madryt

Od wielu sezonów Mariano Diaz pełni w Realu Madryt funkcję głębokiego rezerwowego. Napastnik nie jest zbytnio zainteresowany grą w piłkę i wystarcza mu jedynie wysoka pensja i fakt, że w barwach Królewskich może kolekcjonować kolejne trofea oglądając większość meczów z perspektywy ławki rezerwowych. Postawa piłkarza zaczęła jednak przeszkadzać zarządowi klubu, który latem podjął próbę pozbycia się go.

Kontrakt Dominikanina wygasa wraz z końcem sezonu, dlatego włodarze Los Blancos starali się namówić go do transferu jeszcze w trakcie letniego okienka transferowego, by móc cokolwiek na nim zarobić. Klub chciał też odciążyć nieco budżet płacowy. Napastnik w trakcie ostatnich trzech sezonów strzelił dla Realu łącznie tylko trzy bramki, a Carlo Ancelotti nie postrzega go jako przydatnego zawodnika.

W czwartek dziennik AS przekazał, że Mariano Diaz otrzymał ofertę ze strony Fenerbahce. Turecki klub chciał wypożyczyć 29-latka, jednak ten nie był zainteresowany takim ruchem. Jest to jednoznaczne z tym, że kolejne miesiące spędzi on na ławce rezerwowych Realu Madryt. W sezonie 2022/23 ani razu nie zameldował się on jeszcze na murawie.

