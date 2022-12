fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Man Utd nie porzucił planów związanych z pozyskaniem ofensywnego piłkarza w styczniu. Sport.es podaje, że sternicy Czerwonych Diabłów będą próbować w trakcie najbliższego okna transferowego przekonać do zmiany klubu Marco Asensio.

Man Utd ma plany, aby w styczniu pozyskać nowego zawodnika do ofensywy

Sport.es podaje, że Czerwone Diabły celują w transfer z udziałem Marco Asensio

Hiszpan ma kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2023 roku

Marco Asensio trafi na Old Trafford?

Man Utd, aby dorównać Arsenalowi, Newcastle United, czy Man City potrzebuje kolejnych posiłków. Nie jest żadną tajemnicą, że menedżer Czerwonych Diabłów chce nowego zawodnika do gry ofensywnej.

Przez długi czas w kontekście transferu do Man Utd mówiło się o Cody Gakpo. Holender ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Liverpoolu, co pokrzyżowało plany Czerwonym Diabłom. Władze klubu z Old Trafford już jednak rozglądają się za innymi graczami.

Sport.es twierdzi, że Man Utd może celować w transfer Marco Asensio z Realu Madryt. Aktualny kontrakt piłkarza z Królewskimi wygasa z końcem czerwca 2023 roku. W związku z tym już od 1 stycznia piłkarz może prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

Marco Asensio nie ukrywa, że jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Niewykluczone zatem, że zawodnik skusi się na przeprowadzkę do Man Utd, który będzie może część pieniądze zaplanowanych na transfer z udziałem Gakpo chciał zainwestować w ruch z udziałem Hiszpana.

