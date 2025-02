Aston Villa potwierdziła wypożyczenie skrzydłowego Paris Saint-Germain. Marco Asensio dołącza do ekipy Unaia Emery’ego na drugą połowę sezonu.

PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Unai Emery

Marco Asensio wypożyczony do Aston Villi

Paris Saint-Germain sprowadziło Marco Asensio w lipcu 2023 roku z Realu Madryt. Z Królewskimi sięgnął po trzy tytuły Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii. Jego pobyt w stolicy Francji nie spełnił oczekiwań. Łącznie w 47 meczach zanotował jedynie siedem goli i 11 asyst.

W trwającym sezonie Hiszpan miał solidny początek, strzelając dwa gole i notując cztery asysty w dziewięciu występach Ligue 1. Jednak w ostatnich tygodniach stracił miejsce w składzie PSG. Transfer Asensio do Aston Villi odbywa się na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu. To oznacza, że latem wróci do PSG. Londyński klub zgodził się jednak pokryć całość jego wynagrodzenia.

Oglądaj skróty meczów Premier League

29-letni skrzydłowy podąża śladami Marcusa Rashforda, Donyella Malena i Andresa Garcii, którzy również trafili zimą na Villa Park. Debiut Asensio w nowych barwach może nastąpić już w niedzielnym meczu Pucharu Anglii przeciwko Tottenhamowi Hotspur. Następnie Aston Villa zmierzy się z Ipswich Town w Premier League 15 lutego.

Warto dodać, że klub z Birmingham nadal rozważa sprowadzenie nowego środkowego obrońcy przed zamknięciem okienka. Jednym z głównych celów jest Axel Disasi z Chelsea.