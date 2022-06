Pressfocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Sadio Mane jest o krok od dołączenia do Bayernu Monachium. Odejście doświadczonego skrzydłowego stworzy sporą lukę w zespole, którą władze The Reds będą chcieli jak najszybciej wypełnić. Wicemistrzowie Anglii według hiszpańskiego dziennika AS rozważają transfer Marco Asensio.

Marco Asensio nie jest zadowolony ze swojej roli w Realu Madryt

Skrzydłowym interesuje się Liverpool, który widzi w nim następcę Sadio Mane

Hiszpan chciałby gwarancji gry w wyjściowym składzie, czego The Reds nie mogą mu zagwarantować

Asensio nie spieszy się z decyzją

Sytuację Marco Asensnio uważnie śledzi wiele europejskich klubów. Skrzydłowy Realu Madryt ma jeszcze tylko rok ważnego kontraktu z Królewskimi, jednak nie jest zadowolony ze swojej roli w drużynie. Hiszpan najważniejsze mecze pod koniec sezonu zaczynał na ławce, a Carlo Ancelotti wyżej ceni sobie umiejętności Rodrygo. Z tego względu Asensio rozważa zmianę drużyny w trakcie najbliższego okienka transferowego.

Piłkarzem Realu interesuje się Liverpool, który zaraz opuści Sadio Mane. Senegalczyk zdecydował się na przenosiny do Bayernu Monachium, a The Reds będą poszukiwali jego następcy. Ich uwagę zwrócił Asensio, który z uwagi na rok ważnego kontraktu nie byłby zbyt drogim zakupem. Juergen Klopp wysoko ceni technikę i jakość wykończenia Hiszpana. Domaga się on jednak pewnego miejsca w wyjściowym składzie, o co tym momencie na Anfield byłoby trudno.

🚨🇪🇸 Liverpool are interested in Asensio and they've already informed the player's entourage about their interest. @diarioas pic.twitter.com/eCjJBu8Su2 — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) June 18, 2022

Piłkarz przebywa obecnie na wakacjach i nie zamierz się spieszyć z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Swoją przyszłość oddał w ręce nowego agenta – Jorge Mendesa, do którego ma pełne zaufanie. Los Blancos za skrzydłowego oczekiwaliby ok. 40 milionów euro, a Hiszpan oczekuje zarobków na poziomie 6 milionów euro netto rocznie.

