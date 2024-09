Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Manchester United zainteresowany Nico Williamsem

W minionym letnim okienku transferowym mogło dojść do hitowej przeprowadzki z udziałem Nico Williamsa. Mistrz Europy był bliski opuszczenia Athletiku Bilbao i dołączenia do FC Barcelony. Finalnie nie doszło do transakcji między hiszpańskimi klubami, przez co 22-latek spędzi pierwszą część sezonu 2024/25 na San Mames. Jednak „Duma Katalonii” wciąż jest zainteresowana jego przyjściem.

Jak się okazuje, FC Barcelona to nie jedyny gigant, który ma na celowniku Nico Williamsa. Jak poinformował serwis „Fichajes”, hiszpański skrzydłowy znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Wspomniane źródło zaznacza, że „Czerwone Diabły” są w lepszej sytuacji niż „Duma Katalonii”. Anglicy bowiem są w stanie więcej zaoferować Athletikowi Bilbao za transfer gwiazdora.

Umowa Nico Williamsa z obecnym klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Hiszpan ma w kontrakcie zapisaną klauzulę odejścia, która wynosi 58 milionów euro. Jest to jednak cena wywoławcza i przewiduje się, że trzeba będzie zapłacić więcej za transfer mistrza Europy.

Nico Williams w obecnie trwającym sezonie rozegrał już siedem spotkań w barwach Athletiku Bilbao. Hiszpański skrzydłowy w tym czasie zdołał tylko raz wpisać się na listę strzelców. Obecnie 22-latek nie jest w najlepszej formie.

