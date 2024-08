Man Utd potwierdził transfer reprezentanta Urugwaju

Manchester United w oficjalnym komunikacie potwierdził, że Manuel Ugarte dołączył do klubu na mocy kontraktu obowiązującego do czerwca 2029 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Manuel Ugarte

Ugarte oficjalnie zaprezentowany jako gracz Manchesteru United

Manuel Ugarte to 23-letni pomocnik. Reprezentant Urugwaju po udanym sezonie w Paris Saint-Germain, gdzie zdobył zarówno mistrzostwo ligi, jak i puchar Francji, rzutem na taśmę dołączył Manchesteru United tuż przed zamknięciem letniego okienka transferowego.

Manuel Ugarte nie krył radości po sfinalizowaniu transferu do Manchesteru United: – To niesamowite uczucie dołączyć do klubu tak wielkiego, który jest podziwiany na całym świecie. Projekt, który przedstawiło mi kierownictwo klubu, jest niezwykle ekscytujący. Manchester United to ambitny klub, a ja jestem ambitnym zawodnikiem.

Ugarte dodał również, jak ważna jest dla niego pasja kibiców: – Pasja kibiców to coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, jak niesamowici są fani United i nie mogę się doczekać, by doświadczyć atmosfery Old Trafford. Jestem zdeterminowany, by odnieść tutaj sukces. Poświęcę się i dam z siebie wszystko dla moich kolegów z drużyny. Razem będziemy walczyć o trofea i dążyć do poziomu, na jakim ten klub powinien się znajdować.

Dyrektor sportowy Manchesteru United, Dan Ashworth, również skomentował ten transfer. – Podpisanie kontraktu z Manuelem było jednym z naszych głównych celów tego lata. Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, jeśli chodzi o odbiór piłki, i ma doskonałe osiągnięcia zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Jego umiejętności, doświadczenie i pasja będą doskonałym uzupełnieniem naszej silnej grupy pomocników.

