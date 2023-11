IMAGO / Pro Sports Images / Nigel Keene Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane jest ostatnio łączony z odejściem z Manchesteru United

Francuz przegrał rywalizację na środku obrony

Media sugerują o rzekomym konflikcie obrońcy z Erikiem ten Hagiem

Raphael Varane może wrócić do RC Lens

Raphael Varane jest niezadowolony ze swojej pozycji w klubie. Francuz nie jest ostatnio pierwszym wyborem trenera Manchesteru United. Jego miejsce w składzie zajął Harry Maguire. Reprezentant Francji w ostatnich tygodniach był łączony z transferem do Bayernu Monachium oraz drużyn z Serie A. Niedawno Franck Haise, który jest szkoleniowcem RC Lens, czyli klubu, który wychował piłkarsko Varane’a przyznał, że z chęcią przyjąłby piłkarza do siebie.

– Jeśli Raphael Varane chce wrócić, to przywitamy go z otwartymi rękami. Biorąc pod uwagę kontrakt, to jest to jednak zupełnie inna kwestia. Czytałem, że nawet Bayern Monachium miałby problem, aby zapłacić jego wynagrodzenie. Jeśli to jest więc trudne dla nich, to dla nas tym bardziej – powiedział Haise.

– Możliwe, że Raphael będzie chciał wrócić. Nie wiem. Kto wie? Na razie nie jest to przedmiotem rozmów – przyznał.

Varane dołączył do Manchesteru w lipcu 2021 roku. Od tego momentu zagrał w drużynie 75 meczów, w których strzelił 2 bramki. Razem z “Czerwonymi Diabłami” zdobył Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2022/2023. Kontrakt stopera z klubem wygasa w czerwcu 2025 roku. Wyceniany jest na 35 milionów euro.

