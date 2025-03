Man United szykuje ofertę za wielki talent. Na celowniku obrońca

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Fenerbahce liczy na oferty za Yusufa Akciceka

Manchester United zainteresował się środkowym obrońcą Fenerbahce. Yusuf Akcicek jest uważany za wielki talent tureckiego futbolu i trafił już na listę życzeń wielu europejskich gigantów, w tym SSC Napoli, RB Lipsk i Atletico Madryt. 19-latek obecnie świetnie rozwija się pod wodzą Jose Mourinho.

Jak donosi turecki portal “Fanatik”, jeden z dyrektorów Czerwone Diabłów skontaktował się z Fenerbahce w sprawie Akciceka. Klub z Old Trafford przygotowuje ofertę na poziomie 20 milionów funtów. Jednak turecki gigant nie zamierza sprzedawać swojego zawodnika poniżej 33 milionów funtów.

Ruben Amorim intensywnie pracuje nad odmłodzeniem drużyny, ściągając perspektywicznych graczy. Tymczasem Fenerbahce nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim defensorem, ale jeśli pojawi się oferta spełniająca ich oczekiwania finansowe, transfer latem wydaje się bardzo prawdopodobny.

Yusuf Akcicek to wychowanek Galatasaray, który w 2019 roku przeniósł się do Fenerbahce. W obecnym sezonie wystąpił w 16 meczach, zdobywając dwa gole i notując jedną asystę. Młodzieżowy reprezentant Turcji jest związany umową z 19-krotnym mistrzem Turcji do połowy 2028 roku.