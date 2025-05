Man United pozbędzie się niewypału. Gigant zgłasza się po zawodnika

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rasmus Hojlund na wylocie z Manchesteru United

Manchester United rozczarował w kończącym się powoli sezonie Premier League. Czerwone Diabły zajmują odległe 15. miejsce, ale wciąż są w grze o trofeum Ligi Europy. Drużyna Rubena Amorima w pierwszym meczu półfinałowym pokonali Athletic Bilbao (3:0). Rewanż już w czwartek na Old Trafford. Władze klubu planują przebudowę zespołu, która ma na celu przywrócenie drużynie równowagi.

Wiele wskazuje na to, że Rasmus Hojlund może pożegnać się z 20-krotnymi mistrzami Anglii. 22-letni Duńczyk nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego, a Amorim, planując przebudowę ofensywy, szuka klasowego snajpera. Na liście życzeń szkoleniowca Czerwonych Diabłów znajdują się m.in. Victor Osimhen i Viktor Gyokeres. To napastnicy gwarantujący skuteczność i doświadczenie na najwyższym poziomie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak informuje Calciomercato.com, Juventus Turyn rozpoczął już rozmowy z angielskim gigantem w sprawie transferu Rasmusa Hojlunda. Włoski klub upatruje w Duńczyku następcę Dusana Vlahovicia, który najprawdopodobniej opuści stolicę Piemontu po zakończeniu sezonu. Choć 22-latek ma ważny kontrakt z Czerwonymi Diabłami do 30 czerwca 2028 roku, wydaje się otwarty na zmianę otoczenia. Były zawodnik Atalanty Bergamo w trwającej kampanii ligowej cztery gole i zanotował jedną asystę w 29 spotkaniach.