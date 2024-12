Marcus Rashford zbliża się do końca swojej przygody na Old Trafford. Manchester United wytypował jego następcę. To zawodnik z najwyższej półki - przekonuje "El Desmarque".

Marcus Rashford

Manchester United podbierze cel Barcelony i Realu?

Marcus Rashford przechodzi przez bardzo trudny okres, a jego przygoda na Old Trafford zdaje się zbliżać do końca. Anglik udzielił głośnego wywiadu, w którym przekazał, że jest gotowy na nowe wyzwanie. Ruben Amorim nie uwzględnił go w kadrze na trzy ostatnie spotkania, dając do zrozumienia, że może budować drużynę bez niego. Przyszłość Rashforda pozostaje niewyjaśniona, a Manchester United powoli przygotowuje się do rozstania. Wycenił swojego wychowanka na około 40 milionów funtów – taka kwota będzie wystarczająca, aby go pozyskać.

Zainteresowanie Rashfordem wykazuje chociażby Paris Saint-Germain. Niewykluczone, że to właśnie tam trafi angielski gwiazdor. Manchester United skupia się więc na znalezieniu jego następcy. “El Desmarque” wskazuje, że pieniądze zarobione ze sprzedaży Rashforda mogą zostać przeznaczone na Nico Williamsa. To on uchodzi za wymarzone wzmocnienie ekipy z Old Trafford.

O transferze Williamsa było głośno zaraz po udanym Euro 2024. Starała się go pozyskać Barcelona, która finalnie postawiła na innego kandydata. Wciąż ma go na liście życzeń, podobnie jak Real Madryt. Manchester United mógłby podebrać cel transferowy hiszpańskich gigantów i przekonać Williamsa do gry w Premier League.

Nie będzie łatwo sprowadzić reprezentanta Hiszpanii. Wiąże się to z bardzo poważnym wydatkiem. Klauzula wykupu w jego kontrakcie z Athletic Club wynosi 58 milionów euro.