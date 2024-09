Man Utd nie wiąże już planów na przyszłość z Casemiro, co może zwiastować transfer z udziałem Brazylijczyka. Fichajes.net przekonuje, że zawodnik może zakotwiczyć w Turcji.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Galatasaray zainteresowane pozyskaniem Casemiro z Manchesteru United

Manchester United w trakcie trwającego sezonu w lidze angielskiej celuje w wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Casemiro co prawda w tej kampanii wystąpił już w czterech spotkaniach, licząc też mecz o Tarczę Wspólnoty. Mimo wszystko nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika.

Fichajes.net przekonuje, że Galatasaray wykazuje zainteresowanie pozyskaniem brazylijskiego pomocnika. Casemiro ma na dzisiaj kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku. Niemniej realnym scenariuszem może być przeprowadzka piłkarza do ekipy z Turcji.

Casemiro trafił do Man Utd w sierpniu 2022 roku z Realu Madryt. Kosztował wówczas ponad 70 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie mniej więcej 20 milionów euro. Casemiro to też 75-krotny reprezentant Brazylii.

Ciekawe jest to, że zainteresowanie Galatasaray takim graczem jak Casemiro sugeruje, że klub ma ambitne plany na przyszłość. To kolejny solidny zawodnik znany na europejskim rynku, który może zasilić szeregi Galaty. Ostatnio turecka ekipa zdołała wypożyczyć Victora Osimhena na sezon. Wcześniej do Galatasaray trafili natomiast: Gabriel Sara czy Elias Jelert oraz Ismail Jakobs.

