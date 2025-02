Man United podjął decyzję. Piłkarz nie przedłuży kontraktu

Lucian Alecu / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Christian Eriksen rozstanie się z Manchesterem United

Manchester United przeżywa ogromny kryzys w Premier League. W miniony weekend zespół Rubena Amorima przegrał na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur (0:1) i spadł na odległą 15. pozycję w tabeli. Menedżer przyznał po meczu, że nie boi się o swoją przyszłość w klubie, ale ostatnie wyniki są tragiczne.

Christian Eriksen znalazł się poza kadrą meczową ze Spurs i odgrywa coraz mniejszą rolę na Old Trafford. Duńczyk dołączył do Czerwonych Diabłów w 2022 roku po udanym pobycie w Brentfordzie. Jednak w drugiej części tego jego pozycja w zespole osłabła, a klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy z 33-latkiem, czym donosi Fabrizio Romano.

Nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Eriksena. Mówi się o potencjalnej przeprowadzce do Turcji, ale sam zawodnik nie chętnie podchodzi do takiego ruchu. Być może zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Jest wychowankiem Odense, ale później trafił do drużyn młodzieżowych Ajaksu Amsterdam.

Z holenderskim klubem trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. Później przeniósł się do Tottenhamu Hotspur. W 2020 roku został wykupiony przez Inter za 27 mln euro. We Włoszech spędził blisko dwa lata, a przez problemy zdrowotne trafił do Premier League. W tym sezonie Eriksen strzelił cztery gole i zaliczył cztery asysty w 21 spotkaniach.