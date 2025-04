Manchester United walczy o gwiazdę Ligue 1. Jest wśród faworytów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United poważnie zainteresowany Cherkim

Manchester United planuje po sezonie poważną przebudowę. Fatalne wyniki skłoniły włodarzy giganta z Old Trafford do przeprowadzenia gruntownych zmian w kadrze zespołu. Pewni przyszłości mogą być tylko nieliczni, a na listę transferową trafią między innymi Casemiro, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho czy Andre Onana. Nie brakuje również nazwisk łączonych z przenosinami do Czerwonych Diabłów. Celem Rubena Amorima jest wzmocnienie przede wszystkim ofensywy – marzy mu się nowy napastnik, ale nie tylko. Do jego systemu potrzebni są także wszechstronni pomocnicy, którzy z powodzeniem będą mogli występować także bliżej skrzydeł.

Idealnym kandydatem do zasilenia Manchesteru United zdaje się być Rayan Cherki, który wyrósł na wielką gwiazdę Ligue 1. Obecny sezon jest znakomity dla Francuza, który od lat uchodzi za światowy talent. Dla Olympique Lyon uzbierał w 41 występach 12 bramek oraz 19 asyst. Imponuje wyszkoleniem technicznym oraz efektownością, a do tego wszystkiego dołożył wreszcie skuteczność.

Kontrakt 21-latka obowiązuje tylko do 2026 roku, więc Manchester United może go sprowadzić w ramach promocyjnej ceny, wynoszącej raptem 35 milionów euro. Olympique Lyon wycenia go na większe pieniądze, ale jest pod ścianą. Jeśli nie sprzeda go tego lata, straci go w przyszłym roku za darmo.

Cherki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w czołowych europejskich ligach. Czerwone Diabły mają być jednym z faworytów w wyścigu o jego podpis.