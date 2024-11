PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United złożył ofertę Khvichy Kvaratskhelii!

Manchester United notuje kiepską pierwszą część sezonu. Słaba postawa drużyna sprawiła, że z pracą na Old Trafford pożegnał się Erik ten Hag. Następcą holenderskiego szkoleniowca został Ruben Amorim. Portugalczyk trafił do Anglii prosto ze Sportingu Lizbona. Czerwone Diabły chcą teraz rozpocząć nowy rozdział, przez co już rozpoczęły prace nad wzmocnieniem składu.

Najnowsze wiadomości z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „Sportmediaset”. Otóż Czerwone Diabły zintensyfikowały działania mające na celu sprowadzenie wielkiej gwiazdy. Anglicy bowiem złożyli ofertę Khvichy Kvaratskhelii, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli. Gruzin otrzymał od działaczy z Old Trafford propozycję pięcioletniej umowy, na mocy której zarabiałby 8 milionów euro oraz dodatkowo milion euro w ramach bonusów.

Obecnie jednak Khvicha Kvaratskhelia swoją uwagę skupia na SSC Napoli. Gruziński gwiazdor od dłuższego czasu rozmawia z obecnym klubem w sprawie nowej umowy. Rozmowy niekoniecznie idą po myśli każdej ze stron. Jeśli Azzurri nie dojdą do porozumienia 23-latkiem, to prawdopodobnie rozważą jego sprzedaż. Wiele się mówi, że Aurelio De Laurentiis rozważy wyłącznie oferty, które przekroczą 100 milionów euro.

Khvicha Kvaratskhelia w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań pod okiem Antonio Conte. W tym czasie reprezentant Gruzji zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także dwie asysty.