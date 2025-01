Manchester United wytypował odpowiedniego kandydata do wzmocnienia lewej strony defensywy. Na celowniku drużyny Rubena Amorima znalazł się Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton Wanderers - przekazuje "CaughtOffside".

Mark Pain / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Rayan Ait-Nouri

Rayan Ait-Nouri na radarze Manchesteru United

Manchester United od wielu miesięcy boryka się z problemami na lewej obronie. Luke Shaw wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi. Tyrell Malacia natomiast wraca do siebie po ciężkiej kontuzji. Holender jednak nie będzie miał dużo czasu na odbudowę na Old Trafford. 25-latek bowiem lada moment może trafić do Juventusu, który negocjuje jego wypożyczenie. Czerwone Diabły zatem rozglądają się za nowym zawodnikiem na lewą stronę defensywy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Najnowsze doniesienia z obozu Manchesteru United przekazuje „CaughtOffside”. Otóż Czerwone Diabły znalazły odpowiedniego kandydata do transferu na lewą obronę. Opcja pochodzi z Premier League. W kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford znalazł się Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton Wanderers.

Rayan Ait-Nouri wzbudza dość spore zainteresowanie na rynku transferowym. Nie tak dawno temu reprezentant Algierii był łączony z Liverpoolem. Manchester United zatem musi się spieszyć ze sprowadzeniem obrońcy Wolves, bowiem wkrótce po piłkarza może zgłosić się inny chętny.

W obecnym sezonie Rayan Ait-Nouri spisuje się znakomicie. Algierczyk w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w barwach Wolverhampton Wanderers. W tym czasie zawodnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.