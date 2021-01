Manchester United może być zmuszony rozstać się z Pogbą latem

Manchester United nie zgodzi się na to, aby Paul Pogba rozstał się z klubem w tym sezonie. W związku z tym najnowsze informacje włoskich mediów sugerują, że Juventus FC przygotowują propozycję dla angielskiej ekipy, aby mistrz świata z 2018 roku mógł zmienić pracodawcę latem.

Manchester United w 2020 roku skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu z Paulem Pogbą. Jednocześnie francuski pomocnik ma umowę z Czerwonymi Diabłami ważną do końca czerwca 2022 roku. W każdym razie nie milkną spekulacje na temat przyszłości zawodnika.

Światło dzienne ujrzała już wypowiedź menedżera Pogby. Mino Raiola dał jasno do zrozumienia, że jego klient nie jest szczęśliwy w Manchesterze United. Taki stan rzeczy sprawia, że piłkarz chce zmienić klub. Spekulowano co prawda, że Pogba może zmienić otoczenie tej zimy. Okazuje się jednak, że Man Utd nie planuje rozstawać się z piłkarzem w trakcie trwającego okienka transferowego.

Juve zdeterminowane ws. odzyskania Pogbooma

W gronie klubów chętnych na pozyskanie reprezentanta Francji najczęściej wymienia się takie ekipy jak Real Madryt, czy Juventus FC. Szczególnie mistrzowie Serie A w ostatnim czasie wydają się zainteresowani odzyskaniem zawodnika, który w przeszłości występował już w koszulce Bianconerich. CalcioMercato.com twierdzi nawet, że Juve przygotowuje już ofertę, aby spróbować pozyskać zawodnika latem.

Sternicy Starej Damy mają nadzieję, że obawa przed pożegnaniem piłkarza na zasadzie wolnego transferu zdeterminuje działaczy Manchesteru United do rozmów na temat przyszłości zawodnika. Tak postawienie sprawy ma stawiać Juventus w uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach. Jeśli uda się pozyskać turyńczykom Pogbę już latem, byłoby super. Jeśli nie, to z pewnością działacze Juve mogą wrócić do tematu pół roku później, aby przekonać go transakcji na zasadzie wolnego transferu.

Godne uwagi jest to, że Juventus ma niezwykłe doświadczenie w pozyskiwaniu piłkarzy w ramach transakcji bezgotówkowych. Na takich warunkach Juve zasilili między innymi Aaron Ramsey, czy Adrien Rabiot.

Paul Pogba w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 22 meczach, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Zawodnik do Man Utd wrócił w 2016 roku z Juve za 105 milionów euro. Dzisiaj po południa piłkarz może odegrać kluczową rolę w hicie angielskiej ekstraklasy, w którym Manchester United na wyjeździe zmierzy się z Liverpoolem FC.



