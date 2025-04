Man United rozważa transfer skrzydłowego. Piłkarz chce zmienić klub

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Maghnes Akliouche celem transferowym Manchesteru United

Manchester United dołącza do wyścigu po utalentowanego ofensywnego pomocnika. Maghnes Akliouche sprawia świetne wrażenie w barwach AS Monaco. 23-latek jest coraz bliższy opuszczenia Ligue 1, a jego przyszłość będzie jednym z najgorętszych tematów letniego okna transferowego.

Po rozczarowującym sezonie, w którym Czerwone Diabły zdobyły zaledwie 38 bramek w 32 meczach Premier League, władze klubu zamierzają przebudować ofensywę. Nie tylko szukają napastnika, ale także kreatywnego wsparcia na bokach pomocy. Akliouche w tym sezonie strzelił sześć goli i dołożył 10 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego wpływ na grę Monaco i potencjał nie umykają uwadze europejskich gigantów. Francuz jest również na celowniku Manchesteru City czy też Paris Saint-Germain.

Akliouche to zawodnik lewonożny, który może grać zarówno jako prawy skrzydłowy, jak i klasyczna dziesiątka. W Monaco najczęściej występuje właśnie na prawej flance, skąd schodzi do środka i wykorzystuje swoją silniejszą nogę do rozegrania lub strzału. Chociaż Manchester United może być atrakcyjnym kierunkiem, może mieć trudności z przekonaniem zawodnika, jeśli nie uda się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Jedyną drogą do elitarnych rozgrywek dla Czerwonych Diabłów pozostaje triumf w tegorocznej Lidze Europy.