Manchester United wykazuje zainteresowanie Mateusem Fernandesem. Piłkarz West Hamu United jednak nie musi wylądować na Old Trafford. Również Liverpool obserwuje Portugalczyka - informuje David Lynch.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool dołącza do walki o Mateusa Fernandesa

Manchester United po sezonie chce wzmocnić środek pola. Ma to związek z Casemiro, który już kilka tygodni temu ogłosił swoje odejście. Czerwone Diabły mają pod obserwacją sporą liczbę zawodników. A ostatnie medialne doniesienia sugerują, że klub z Old Trafford może sięgnąć po swojego ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się bowiem Mateus Fernandes.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie potencjalnych przenosin Portugalczyka do Manchesteru United przekazuje David Lynch. Otóż zawodnik West Hamu United wcale nie musi wylądować na Old Trafford. Do walki o transfer włączył się bowiem inny wielki klub z Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

Zarówno Manchester United jak i The Reds mają jasny plan na transfer Mateusa Fernandesa. Oba kluby chcą wykorzystać niepewną przyszłość West Hamu United w Premier League. Jeśli Młoty nie zdołałyby się utrzymać w lidze, to transakcja związana z przyjściem Portugalczyka będzie łatwiejsza do zrealizowania. Czas pokaże, który klub finalnie sięgnie po pomocnika.

Mateus Fernandes w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.