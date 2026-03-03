Manchester United nie jest sam. Liverpool dołączył do walki o pomocnika

19:07, 3. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  David Lynch

Manchester United wykazuje zainteresowanie Mateusem Fernandesem. Piłkarz West Hamu United jednak nie musi wylądować na Old Trafford. Również Liverpool obserwuje Portugalczyka - informuje David Lynch.

Piłkarze Liverpoolu
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool dołącza do walki o Mateusa Fernandesa

Manchester United po sezonie chce wzmocnić środek pola. Ma to związek z Casemiro, który już kilka tygodni temu ogłosił swoje odejście. Czerwone Diabły mają pod obserwacją sporą liczbę zawodników. A ostatnie medialne doniesienia sugerują, że klub z Old Trafford może sięgnąć po swojego ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się bowiem Mateus Fernandes.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie potencjalnych przenosin Portugalczyka do Manchesteru United przekazuje David Lynch. Otóż zawodnik West Hamu United wcale nie musi wylądować na Old Trafford. Do walki o transfer włączył się bowiem inny wielki klub z Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

Zarówno Manchester United jak i The Reds mają jasny plan na transfer Mateusa Fernandesa. Oba kluby chcą wykorzystać niepewną przyszłość West Hamu United w Premier League. Jeśli Młoty nie zdołałyby się utrzymać w lidze, to transakcja związana z przyjściem Portugalczyka będzie łatwiejsza do zrealizowania. Czas pokaże, który klub finalnie sięgnie po pomocnika.

Mateus Fernandes w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź