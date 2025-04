Man United chce tego napastnika. Gracz błyszczy w Premier League

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United wciąż ma kłopot ze skutecznością. W tym sezonie w linii ataku zawodzą zarówno Rasmus Hojlund, jak i Joshua Zirkzee. Ruben Amorim poszukuje napastnika, który udowodnił już, że potrafi odnaleźć się na poziomie Premier League. Od pewnego czasu klub monitoruje sytuację Liama Delapa, który prezentuje się bardzo solidnie w barwach Ipswich Town.

Warto wspomnieć, Anglik przeniósł się z Manchesteru City do Ipswich za około 20 milionów euro w ubiegłym roku. W barwach beniaminka Premier League spisuje się znakomicie. W 30 rozegranych meczach zdobył 12 bramek i zanotował dwie asysty. Choć dotychczas to Chelsea była wymieniana jako główny kandydat do pozyskania utalentowanego napastnika, według informacji “GiveMeSport” Delap jest bliżej przenosin na Old Trafford.

Co ciekawe, The Citizens zachowali klauzulę odkupu Delapa i może w każdej chwili zdecydować się na jego powrót. Choć jak dotąd nie ma informacji o konkretnej ofercie z Etihad Stadium, opcja taka istnieje i może jeszcze namieszać podczas letniego okienka. 22-latek chce pozostać na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii i kontynuować rozwój w jednym z czołowych zespołów.