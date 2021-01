Manchester United latem będzie wybierał między Haalandem a Sancho

Źródło: The Mirror

Manchester United według doniesień angielskich mediów wciąż myśli o pozyskaniu Jadona Sancho. Jak się jednak okazuje, u sterników Czerwonych Diabłów pojawił się też plan pozyskania Erlinga Haalanda. Aktualnie decydenci wicelidera angielskiej ekstraklasy mają być w trakcie analizy, który zawodnik byłby bardziej przydatny.

Manchester United ma już za sobą premierowy mecz w 2021 roku. Ekipa Ole Gunnara Solskjaera wygrała 2:1, dzięki czemu zrównała się punktami z Liverpoolem FC. Tymczasem decydenci ekipy z Old Trafford myślami są już przy letniej sesji transferowej.

Latem minionego roku z transferem do Man Utd łączony był przed media Jadon Sancho. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, ponieważ kluby nie potrafiły znaleźć nici porozumienia w sprawie sumy odstępnego.

Tymczasem ostatnio na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się również inny zawodnik Borussii Dortmund Erling Haaland. Taki stan rzeczy nie może dziwić, mając na uwadze, jaką skutecznością Norweg błyszczy w Bundeslidze. Co prawda ostatnie spotkania 2020 roku przegapił z powodu kontuzji, ale wcześniej zdołał zdobyć 10 bramek w lidze niemieckiej w tym sezonie.

Siedmiokrotny reprezentant Norwegii jest wyceniany przez Transfermarkt.de na 100 milionów euro. Obecny kontrakt piłkarza z BVB obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Gdyby Haaland dołączył do teamu z Old Trafford, mógłby okazać się świetną alternatywą dla Edinsona Cavaniego.

Łącznie w koszulce Borussii urodzony w Leeds napastnik rozegrał 32 mecze, notując w nich 33 trafienia. Ponadto Haaland zanotował sześć asyst.



