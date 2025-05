Juventus zainteresowany piłkarzem Man Utd. Może dojść do wymiany

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Manchester United i Juventus wymienią się piłkarzami?

Manchester United latem za wszelką cenę chce pozyskać napastnika z najwyższej półki. Rozczarowuje sprowadzony w 2023 roku Rasmus Hojlund. Za czasów Atalanty uchodził za wielki talent, więc gigant z Old Trafford zainwestował w niego ponad 80 milionów euro. Obecnie uważa się go za transferowy niewypał, a Ruben Amorim chciałby w jego miejsce kogoś skuteczniejszego. Jaka przyszłość czeka Duńczyka? Czerwone Diabły są otwarte na sprzedaż, ale mają też swoje wymagania.

Poważne zainteresowanie Hojlundem wykazuje Juventusem. Zdaniem „Tuttosport” jest wręcz głównym kandydatem do zastąpienia Dusana Vlahovicia. Stara Dama przez pewien czas zabiegała o Victora Osimhena, lecz ten transfer byłby potężnym obciążeniem budżetu. Pozyskanie 22-letniego Duńczyka wiązałoby się ze znacznie mniejszymi kosztami, stąd pomysł na wzmocnienie ataku właśnie nim. Miałby zająć miejsce wypychanego Vlahovicia, który cieszy się zainteresowaniem Arsenalu, Chelsea czy Liverpoolu.

Turyńczycy mogą wykorzystać do tej transakcji Douglasa Luiza, który we Włoszech się nie sprawdził. Były piłkarz Aston Villi jest skłonny wrócić do Anglii, choć Manchester United niespecjalnie o niego zabiega. Na Old Trafford priorytetem jest transfer napastnika, a dopiero później wzmocnienie innych pozycji. Nie można jednak przekreślać szans na ostateczną wymianę między klubami.