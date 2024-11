SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho na celowniku Atletico Madryt!

Manchester United w ostatnim czasie przeszedł spore zmiany. Z klubu zwolniony został Erik ten Hag, a jego miejsce zajął Ruben Amorim. Portugalski szkoleniowiec nie będzie miał jednak łatwego zadania, bowiem zespół Czerwonych Diabłów w tym etapie sezonu ma już sporą stratę do rywali i zdecydowanie przydałoby mu się wzmocnienie w trakcie zimowego okienka transferowego.

Okazuje się jednak, że zamiast wzmocnień, w najbliższym czasie zespół mogą czekać ubytki. Według informacji przekazanych przez “Fichajes”, Alejandro Garnacho jest podstawowym celem transferowym Atletico Madryt. Gigant z Hiszpanii liczy na wzmocnienie swojej siły ataku i to właśnie Argentyńczyk jest numerem jeden na ich liście życzeń.

Alejandro Garnacho w przeszłości był już związany z młodzieżowymi zespołami klubu z Madrytu, ale później przeszedł do Manchester United, gdzie gra do dziś. W sumie dla ekipy z Old Trafford ma na swoim koncie 104 występy i 22 gole oraz 14 asyst. Tylko w tym sezonie wystąpił już 18 razy i zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. 20-letni skrzydłowy jest także reprezentantem Argentyny, w barwach której ma już siedem spotkań. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

