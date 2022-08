PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Pierwszy mecz Manchesteru United w Premier League udowodnił, że klub nadal potrzebuje wzmocnień. Teraz Erik ten Hag poprosił dyrektorów o możliwość kupna Hakima Ziyecha z Chelsesa. Obaj panowie pracowali razem w Ajaxie w latach 2017-2020.

Manchester United nadal liczy na dokonanie wzmocnień podczas trwającego okna transferowego

Erik ten Hag prosi dyrektorów o kolejnego starego znajomego

Tym razem chodzi o Hakima Ziyecha, który chce tego lata odejść z Chelsea

Ten Hag chce znów pracować z Ziyechem

Pierwszy oficjalny mecz Manchesteru United rozwiał nadzieje kibiców, liczących, że zespół jest gotowy do rywalizacji o trofea. Drużyna nie tylko potrzebuje czasu, by zrozumieć sposób gry wymagany przez Erika ten Haga, ale i wzmocnień. Jak dotąd Czerwone Diabły sprowadziły jedynie Lisandro Martineza, Tyrella Malacię oraz Christiana Eriksena. Nowy szkoleniowiec mocno zabiegał o kolejnego zawodnika z Eredivisie w CV, Frenkiego de Jonga. Ten jednak bronił się rękami i nogami przed transferem na Old Trafford.

Holenderski szkoleniowiec jednak wciąż nie odpuszcza. Tym razem poprosił dyrektora sportowego o sprowadzenie Hakima Ziyecha.

Marokańczyk w ciągu dwóch pierwszych sezonów w Chelsea nie zdołał na stałe wedrzeć się do pierwszej jedenastki. Pokazywał przebłyski niewątpliwej klasy, ale na regularną grę u Thomasa Tuchela to było za mało. Ten Hag jest przekonany, że może “odrestaurować” 29-latka. Zwłaszcza, że zarówno piłkarz, jak i The Blues, liczą na zakończenie współpracy. Do niedawna skrzydłowy był ważnym celem Milanu. Gdy jednak Rossoneri sprowadzili Charlesa De Ketelaere, temat Marokańczyka upadł. Problemem mogą, ponownie, okazać się kwestie finansowe. Portal Transfermarkt wycenia gracza na 28 milionów euro. Ma jednak kontrakt ważny jeszcze przez trzy lata, a londyńczycy z pewnością nie oddadzą piłkarza bezpośredniemu rywalowi. A czasu na negocjacje pozostało już przecież niewiele.

Ziyech w minionym sezonie wystąpił łącznie w 44 spotkaniach. Zanotował w nich osiem bramek i sześć asyst.

