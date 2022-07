Pressfocus Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United jest chętny na to, aby Benjamin Sesko został ich zawodnikiem. Problematyczne w dokonaniu transferu może być podejście Salzburga.

Benjamin Sesko to podstawowy napastnik RB Salzburg na ten sezon

Słoweńca u siebie widzi jednak Manchester United

Gigant Premier League nawiązał kontrakt z otoczeniem 19-latka

Zmiana myślenia na Old Trafford

Manchester United jest w trudnej sytuacji. Cristiano Ronaldo wyraża chęć opuszczenia klubu. Czerwone Diabły nie chcą o tym słyszeć, ponieważ znalezienie odpowiedniego następcy Portugalczyka na miesiąc przed końcem okna transferowego, jest bardzo trudne. Ponadto wygasł kontrakt Edinsona Cavaniego, co sprawia, że na pozycji środkowego napastnika pozostał tylko Anthony Martial.

W ostatnich latach na Old Trafford często trafiali zaawansowani wiekowo piłkarze. Zatrudnienie Erika ten Haga w roli pierwszego trenera wprowadziło nowy trend w klubie. Manchester United podczas trwającego okna sięga po młodych graczy jak Lisandro Martinez i Tyrell Malacia (wyjątek to Christian Eriksen). Trend ten może zostać podtrzymany przy wyborze napastnika.

Na celowniku Manchester United znalazł się kolejny świetny snajper z akademii RB Salzburg. Czerwone Diabły są zainteresowane sprowadzeniem Benjamina Sesko. To 19-letni Słoweniec, który w minionym sezonie był głównie rezerwowym (od początku grał Karim Adeyemi), a mimo tego strzelił 11 goli i zaliczył 7 asyst. Manchester United nawiązał kontakt z jego agentem, ponieważ widzi go u siebie. Słoweniec trafił niedawno do siatki z Liverpoolem, czym tylko zapunktował na Old Trafford. Salzburg nie chce jednak słyszeć o jego sprzedaży tego lata. Aby do tego doszło, Manchester United musiałby złożyć ofertę nie do odrzucenia.

