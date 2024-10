Manchester City przygotowuje się do sprowadzenia następcy Edersona. Przyszłość Brazylijczyka jest niepewna, więc mistrzowie Anglii chcą go zastąpić. Głównym kandydatem stał się Diogo Costa z Porto - donosi Ekrem Konur.

Ederson na wylocie. Kto go zastąpi?

Manchester City w trakcie letniego okienka transferowego obawiał się utraty Edersona, który poważnie zastanawiał się nad przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie gwiazdor pozostał w ekipie mistrza Anglii, ale Saudyjczycy w dalszym ciągu mają kusić go gigantycznymi zarobkami. W angielskim klubie panuje przekonanie, że Ederson ponownie rozważy ofertę, a być może nawet zdecyduje się ją przyjąć. Aby nie czekać bezczynnie na rozwój wydarzeń, Manchester City planuje pozyskanie następcy brazylijskiego bramkarza.

Spośród kandydatów wyłania się przede wszystkim nazwisko Diogo Costy. Dziennikarz Ekrem Konur donosi, że Pep Guardiola ceni umiejętności golkipera FC Porto i byłby poważnie zainteresowany sprowadzeniem go na Etihad Stadium. Na przeszkodzie może stanąć cena, bowiem Portugalczycy nie chcą sprzedawać Costy. Jedyną opcją na wytransferowanie go jest więc aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi 75 milionów euro. To spore pieniądze, gdyż Obywatele planowali do tej pory wydatek wynoszący maksymalnie 50 milionów euro.

Między klubami na pewno dojdzie jeszcze do spotkań, podczas których głównym tematem będzie kwota transferu. Costa oczywiście z chęcią przeprowadziłby się do Premier League, gdyż upatruje w tym poważnej szansy na rozwój. Swego czasu zabiegała o niego Chelsea, lecz operacja nie została sfinalizowana.

25-letni Costa od kilku sezonów jest łączony z dużym transferem. Dla FC Porto rozegrał już 165 spotkań. Jest także bezwzględnym numerem jeden w reprezentacji Portugalii.