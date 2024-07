Man Utd walczy o transfer Yoro. Młody gwiazdor woli inny klub

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Yoro zdecydowany na transfer do Realu Madryt

“Manchester Evening News” donosi, że oferta Manchesteru United w wysokości około 70 milionów euro za Leny’ego Yoro została zaakceptowana przez Lille, ale zawodnik rozważa swój następny krok w karierze. 18-latek zdaje sobie sprawę z dużego zainteresowania różnych klubów i chce dobrze przemyśleć swój następny krok.

O młodego Francuza bardzo mocno zabiega też Liverpool i Real Madryt. Co ciekawe, PSG wycofało się z rywalizacji o podpisanie kontraktu z Yoro i nie zamierza składać formalnej oferty tego lata, donosi “RMC Sport”.

“Manchester Evening News” dodaje z kolei, że Leny Yoro przede wszystkim rozważa jedną z opcji, a mianowicie skłania się ku transferowi do Realu Madryt, gdzie miałby okazję rozwijać swoje piłkarskie umiejętności u boku wielu rodaków, w tym Kyliana Mbappe, który we wtorek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy gracz Królewskich. Z tego powodu Czerwone Diabły muszą spokojnie czekać na rozwój sytuacji i mieć nadzieję, że 18-latek zmieni zdanie lub Los Blancos nie dogadają się z Lille w sprawie warunków transferu. To wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Z tego powodu Manchester United ma również na oku innych defensorów: Jarrada Branthwaite’a i Matthijsa de Ligta, których planuje kupić tego lata. Trudno jednak obecnie przewidzieć, jak potoczą się losy tych transferów, choć wiele mówi się, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku.

