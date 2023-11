fot. Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Antonio Silva

Manchester United ma problemy z obsadą środka defensywy

Przyszłego lata do klubu ma trafić obrońca za ogromne pieniądze

Na szczycie listy życzeń znajduje się Antonio Silva

Manchester United wyda fortunę na obrońcę

Manchester United w tym sezonie ma spore problemy, aby wrócić do walki o najwyższe cele. Ekipa Erika ten Haga spisuje się poniżej oczekiwań, choć pod względem zdobyczy punktowej w ostatnich tygodniach nie wygląda to źle. Nie zmienia to jednak faktu, że klub przygotowuje się do kolejnych poważnych zmian kadrowych, a celem jest odpowiednie i jakościowe wzmocnienie składu.

Na wylocie z Old Trafford nieoczekiwanie znalazł się Raphael Varane, którego relacje z ten Hagiem stały się beznadziejne. Do rozstania najprawdopodobniej dojdzie po sezonie, gdyż zimą może zabraknąć chętnych na opłacanie jego sowitej pensji. Manchester United już rozgląda się natomiast za następcą Francuza i celuje w nazwiska z najwyższej półki.

Na radarze znalazł się bowiem rozchwytywany i błyskawicznie rozwijający się Antonio Silva, który pomimo młodego wieku jest podporą defensywy Benfiki. Media sugerują, że po sezonie nastąpi jego pożegnanie i transfer do klubu z absolutnej europejskiej czołówki. Czerwone Diabły zamierzają wygrać tę rywalizację. Nie będzie łatwo, bowiem wiąże się to z bardzo pokaźnym wydatkiem. W umowie Silvy widnieje klauzula wykupu w wysokości aż 100 milionów euro. Benfica nie zamierza sprzedawać 20-latka poniżej tej kwoty.

Manchester United wróci do walki o mistrzostwo Anglii? Tak 0% Nie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zobacz również: Media: Tomasz Hajto wraca do oktagonu! Zawalczy z byłym reprezentantem Polski