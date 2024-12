Man Utd czeka na oferty. Amorim nie widzi dla nich miejsca

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Man Utd czeka na oferty za Eriksena i Lindelofa

Manchester United przygotowuje się do kolejnej przebudowy składu, tym razem pod wodzą nowego menedżera – Rubena Amorima. Po weekendowej porażce z Bournemouth na Old Trafford stało się jasne, że Czerwone Diabły potrzebują zmian, aby poprawić swoją sytuację. Po raz pierwszy w historii klub znalazł się w dolnej połowie tabeli Premier League na święta, co budzi poważne obawy zarówno wśród zarządu, jak i kibiców.

WIDEO: Man Utd. Skróty 2024/2025

Zbliżające się styczniowe okno transferowe to okazja dla wielu klubów, by zmienić skład, a Manchester United nie będzie wyjątkiem. Wśród kandydatów do odejścia jest Marcus Rashford, który sam przyznał, że jest gotowy na nowe wyzwania w swojej karierze. Jednak nie tylko on może opuścić klub w najbliższym czasie.

Fabrizio Romano wskazuje na Christiana Eriksena i Victora Lindelofa jako zawodników, którzy mogą zostać sprzedani w styczniu. Obaj znajdują się w ostatnim roku swoich kontraktów i jeśli nie zostaną sprzedani w nadchodzącym oknie, opuszczą klub za darmo po zakończeniu sezonu. Eriksen jeszcze okazjonalnie przydawał się w tym sezonie, jednak Lindelof zmagał się z brakiem gry i problemami zdrowotnymi.

Z uwagi na potencjalne nowe wzmocnienia, zarówno Eriksen, jak i Lindelof, prawdopodobnie spadną w hierarchii zespołu, co ograniczy ich szanse na grę. W takiej sytuacji odejście z klubu wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla obu zawodników.

Kolejnym graczem, który może wkrótce opuścić drużynę, jest bramkarz Altay Bayindir. Wszystko wskazuje na to, że Manchester United czeka na oferty za tych zawodników, a Amorim nie widzi dla nich miejsca w swojej wizji zespołu.