Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Ederson w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United w drugiej części letniego okna transferowego skupia się na pozyskaniu środkowego pomocnika. Przez ostatnie tygodnie Czerwone Diabły negocjowały z Paris Saint-Germain transfer Manuela Ugarte. Ostatecznie angielski klub postanowił zakończyć rozmowy ze względu na zbyt duże wymagania finansowe strony przeciwnej. W związku z tym uwaga włodarzy z Old Trafford, skupiła się na innym zawodniku, który również znajduje się na liście życzeń.

Jak poinformował Ben Jacobs na łamach portalu givemesport.com Manchester United myśli o sprowadzeniu Edersona. Brazylijczyk obecnie jest piłkarzem Atalanty, aczkolwiek przykuł uwagę kilku czołowych klubów. Między innymi transfer środkowego pomocnika rozważał Liverpool, Arsenal i Tottenham. Transakcja z udziałem 25-letniego piłkarza może być jednak trudna do przeprowadzenia. La Dea nie chce stracić dwóch kluczowych graczy ze środka pola, a po słowie z Juventusem jest już Teun Koopmeiners.

Ederson do Włoch przeprowadził się zimą 2022 roku, gdy Salernitana wykupiła go za 6,5 mln euro z Corinthians. Zaledwie pół roku później po pomocnika zgłosiła się Atalanta, płacąc za zawodnika 29 mln euro. Łącznie w barwach La Dei rozegrał 90 meczów, w których zdobył 8 bramek. Obecna umowa piłkarza z klubem z Bergamo obowiązuje do czerwca 2027 roku.